T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Adana'da 1 hâkim 'FETÖ'den tutuklandı

Adana'da 'FETÖ/PDY' soruşturmasında gözaltına alınan 10 hakim ve savcı adliyeye sevk edildi

04 Aralık 2016 17:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Adana'da 1 hâkim tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 9 hâkim ve savcı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2'nci Dairesi tarafından, 191 hâkim ve savcı açığa alındı. Açığa alınan hakim savcılardan Adana'da görev yapan 10'u Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten hakim ve savcılar tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hâkim Cüneyt U. tutuklanırken, 9 hâkim savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıAdanaFETÖhalimtutuklandımahkemesavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24