Adana'da 1 hâkim 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Adana'da 1 hâkim tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan 9 hâkim ve savcı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2'nci Dairesi tarafından, 191 hâkim ve savcı açığa alındı. Açığa alınan hakim savcılardan Adana'da görev yapan 10'u Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten hakim ve savcılar tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden Hâkim Cüneyt U. tutuklanırken, 9 hâkim savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.