-ADANA VE MERSİN'DE "SÜPER STAR" YOĞUNLUĞU ADANA/MERSİN (A.A) - 10.05.2011 - Sanatçı Ajda Pekkan, bir giyim firması için özel tasarladığı, adını taşıyan koleksiyonun Adana ve Mersin'de tanıtımını yaptı. Pekkan, 2011 İlkbahar-Yaz sezonu için firma için özel tasarladığı koleksiyonun tanıtımı kapsamında Forum Mersin Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçıyı görmek ve imzalı elbise alabilmek için toplanan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Aldıkları elbiseleri imzalatan vatandaşlar Pekkan ile de fotoğraf çektirdi. Pekkan, yıllardan beri gönlünde böyle bir iş yapmanın yattığını belirterek, ''Ama hepsini bir arada yapamadım. Daha çok şarkı söylemeye ve konserlere ağırlık verdim. Şimdi artık gönlümde yatanları da yapmak arzusunda olduğum, doğru bir proje ve ekiple çalıştığım için bunu yapmaya karar verdim. Bu işin, şarkı söylediğim gibi, süper star olurken geçirdiğim evreler gibi, bu süreçte verdiğim emek gibi, sevgi ve saygı içerdiği için zamanı gelmişti'' dedi. Firmanın teklifinin kendisi için güzel bir başlangıç olduğunu ve keyifle çalıştığını anlatan Pekkan, şöyle devam etti: ''İddialı konuşmak istemiyorum ama bundan sonra bu kulvarda ben de olacağım. Bunun da çok güzel olacağına inanıyorum. Çünkü güzel bir ekiple başladığım yolculuk böyle devam edecek. Bu arada konserlerimi de ihmal etmeyeceğim. Çünkü hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Şarkı söylemek keyif veriyor bana ve onu bırakamam. Fakat şarkı söylemek nasıl hayatımın bütünüyse bu da aynı olacak. Bundan böyle benim iki tane çocuğum olacak. Biraz yorulacağım ama çok keyifli. Sahneden uzak kalıyorsunuz ama burada insanlarla daha çok kaynaşıyorsunuz. Ama burada daha çok bir sinerji var. Sevgi dolu insanlarla beraber olmak, onlara bir şeyler verebilmek var. İnsanlarla iç içe, daha homojen, daha entegre, daha birlikte olmak bana keyif vermeye başladı. Paylaşmak keyif vermeye başladı.'' Firmanın Adana'daki mağazasında da şarkıcının 2011 ilkbahar-yaz sezonu için özel tasarladığı koleksiyon satışa sunuldu. Pekkan'ın gardırobundan, albümlerinden, fotoğraflarından, filmlerinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyonun 25 parçadan oluştuğu belirtildi. Sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyon, Pekkan'ın sahne ışıltısından ve günlük hayatında kullandığı spor kıyafetlerinden izler taşıyor. Sanatçının 1970'lerdeki kostümlerinin günümüze uyarlanmış örneklerinin de yer aldığı koleksiyonun gözde parçalarını deri ve taş işlemeli maskülen ceket, bol paça payetli pantolon, biker ceket oluşturuyor. Öte yandan Adana'da, firmanın ilan ettiği saatte sanatçının gelmemesine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Pekkan, yaklaşık 1,5 saat sonra mağazaya geldi. Kendisini bekleyenleri selamlayan Pekkan, daha sonra hayranlarına imza dağıttı.