Adana, Gaziantep ve Osmaniye Cezaevi'nde de yangın çıktı

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin çocuk koğuşunda akşam saatlerinde çıkan, 42 kişinin yaralandığı ikinci yangının hemen ardından Adana, Gaziantep ve Osmaniye cezaevlerinden de yangın haberleri geldi. Aynı saatlerde Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde çocukların kaldığı B19 çocuk koğuşunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı. Ceyhan ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda A2 koğuşunda kalan bazı mahkûmlar, saat 19.00 sularında yataklarını ateşe vererek küçük çapta yangın çıkardı. Yangın, Ceyhan Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Cezaevine tedbir amacıyla iki ambulans ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. İnfaz Kurumu Savcısı Hüseyin Gül, "Endişe edilecek hiçbir şey yok. A2 koğuşunda kalan mahkûm yakınlarını yarın mahkûmlarla görüştüreceğiz." dedi.

Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde de adi suçluların bulunduğu koğuşta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında 12 mahkûm dumandan etkilendi. 5'i hastaneye kaldırılırken, olayı duyup cezaevine gelen mahkûm yakınları arbede çıkardı. Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın, şu anda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı. Cezaevi önünde açıklama yapan Aydın, "Şu anda ilk etapta herhangi bir sıkıntı yoktur. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde de bir koğuştan dumanlar yükseldi. Gardiyanlar ve itfaiye yangını söndürürken çok sayıda ambulans geldi.