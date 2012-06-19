T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana, Gaziantep ve Osmaniye Cezaevi'nde de yangın çıktı

Şanlıurfa'da 13 kişinin yandığı cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı. Daha sonra Adana, Gaziantep ve Osmaniye cezaevlerinden de yangın haberleri geldi

19 Haziran 2012 00:47

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nin çocuk koğuşunda akşam saatlerinde çıkan, 42 kişinin yaralandığı ikinci yangının hemen ardından Adana, Gaziantep ve Osmaniye cezaevlerinden de yangın haberleri geldi. Aynı saatlerde Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde çocukların kaldığı B19 çocuk koğuşunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı. Ceyhan ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda A2 koğuşunda kalan bazı mahkûmlar, saat 19.00 sularında yataklarını ateşe vererek küçük çapta yangın çıkardı. Yangın, Ceyhan Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Cezaevine tedbir amacıyla iki ambulans ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. İnfaz Kurumu Savcısı Hüseyin Gül, "Endişe edilecek hiçbir şey yok. A2 koğuşunda kalan mahkûm yakınlarını yarın mahkûmlarla görüştüreceğiz." dedi.

Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde de adi suçluların bulunduğu koğuşta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında 12 mahkûm dumandan etkilendi. 5'i hastaneye kaldırılırken, olayı duyup cezaevine gelen mahkûm yakınları arbede çıkardı. Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın, şu anda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı. Cezaevi önünde açıklama yapan Aydın, "Şu anda ilk etapta herhangi bir sıkıntı yoktur. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde de bir koğuştan dumanlar yükseldi. Gardiyanlar ve itfaiye yangını söndürürken çok sayıda ambulans geldi.

ETİKETLER

adanagaziantep cezaevi isyan

İlgili Haberler

Şanlıurfa Cezaevi'nde yine yangın çıktı!

13 mahkumun hayatını kaybettiği 7 mahkumun da yaralandığı Şanlıurfa Cezaevi'nde birkez daha alevler yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24