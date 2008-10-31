Adana Valisi: Aileler mutlaka ikna edilecek

Adana Valisi İlhan Atış, "Polise taş atan çocukların ailelerinin yeşil kartları iptal edilecek, kömür yardımları kesilecek" açıklamasının kamuoyunda yeterli desteği bulamadığını bildirerek,sorunun çözümü için farklı yollara başvuracaklarını söyledi.Atış, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu girişimde maçlarının "korkutmak ya da tehdit etmek değil, çocukları topluma kazandırmak", konunun tartışılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Açıklamalarının ardından "nelerin doğru, nelerin yanlış" olduğunun ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Atış, şöyle konuştu:"Bizim amacımız çocuklarımızı korumak, çocuklarımıza ailelerin sahip çıkmasını sağlamak. Madem ki yeşil kart veya kömür yardımlarının kesilmesi uygulaması yanlış bulunuyor, Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda açıklaması var, o zaman biz başka yollar buluruz. Vali yardımcımız Turgut Serimer'e talimat verdim, ilk olarak mahalle muhtarları ile toplantı yapacağız. Sonra o yerlerin okul müdürleri, rehber öğretmenleri,arkasından din görevlileri ile daha sonra da ailelerle toplantılar yapacağız. Ailelerimizin baskı altında kalarak çocuklarınıböyle yerlere gönderdikleri gerçeğini kabul ediyorsak, ailelerimizin yanında olacağız. Ailelerimizde görüşeceğiz, yardımların kesilmesi anlamında değil ama onlara ne yapabiliriz ki, çocuklarımız dışarıya çıkmazlar, gösterilere katılmazlar noktasında onların yardımını isteyeceğiz."Çalışmaların pazartesi gününden itibaren başlayacağını anlatan Atış, bu konuda valilik, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlüğü, müftülük, sosyal hizmetler il müdürlüğü ile birlikte hareket edileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanının açıklamalarından, girişimlerinin hükümettarafından da destek bulmadığının anlaşıldığını kaydeden Atış, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hükümet kanadının onaylamadığı bir şeyi uygulamak doğru değil. Zaten bir cezai müeyyide uygulanmasının istenmediği kamuoyunda da belli oldu. Pazartesi gününden itibaren çocuklarımızın tehlikeli bölgeye girmesini engellemek, polise jandarmaya taş atmasını engellemek, derslere çalışmasını, okula gitmesini sağlamak için bire bir ailelerle görüşerek, daha yoğun bir mesai sarf edeceğiz. Eğer varsa örgütün aileler üzerindeki baskısını kaldırmak için bunu sağlayacağız."