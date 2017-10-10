T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana Valiliği, Suriyelilerin kentten çıkışını yasakladı: İzin belgesi getirin

"Karara uymayarak bilet satışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacak"

10 Ekim 2017 16:13

Adana Valiliği, "Yol izin belgeleri" olmayan Suriyelilerin il dışına çıkmalarını yasakladı. Valilik, belgesi olmayan göçmenlere bilet satışı yapılamayacağını duyurdu.

Terör bağlantısı olanları saptamak amaçlanıyor

Adana Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamada, geçici olarak olarak koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin, terör örgütleriyle ilişkisi bulunanlarının tespitini sağlamak amacıyla bu yola başvurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzni olmayana bilet satılamayacak

"Ulaşım hizmeti veren işletmelerden bilet talep eden Suriyelilere gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir. Geçici koruma kimlik belgesi bulunan Suriyeliler, ilimizden başka bir ile seyahat ederken ancak Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli 'yol izin belgesini', ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir. Bu kurumlar, geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden, 'yol izin belgesini' ibraz etmelerini isteyecekler, belgenin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı, taşımacılık hizmeti vereceklerdir. Yolcu bileti düzenlenirken Suriyeliler tarafından ibraz edilen belgelerin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek. 'Yol izin belgesi' olmayan Suriyelilere bilet satışı yapılmayacak."

Karara uymayana para cezası

Karara uymayıp bilet satışı yapan işletmelere idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

ETİKETLER

suriyelilerAdana Valiliğiizin belgesiçıkışyasakhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24