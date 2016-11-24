Adana Valiliği önünde patlama: İki kişi yaşamını yitirdi

Adana Valiliği'nin önündeki otoparkta patlama meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş olayda 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlama ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"ADANA Valiliği önünde otoparkta bir patlama gerçekleşti. Valimizle konuştum. Yaralılarımız var.

"Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Aydınlığın işareti olan sabah saatlerinde bu alçak saldırı gerçekleşti. Adanamıza geçmiş olsun.

"Lanetli terör insanımızı hedef almaya devam ediyor. İnsanlık adına bu terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz".

Patlama sonrası otoparkta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.