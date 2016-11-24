T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Adana Valiliği önünde patlama: İki kişi yaşamını yitirdi

Adana Valiliği önünde patlama meydana geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş patlamada iki kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

24 Kasım 2016 11:19

Adana Valiliği'nin önündeki otoparkta patlama meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş olayda 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlama ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik patlamayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"ADANA Valiliği önünde otoparkta bir patlama gerçekleşti. Valimizle konuştum. Yaralılarımız var.

"Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Aydınlığın işareti olan sabah saatlerinde bu alçak saldırı gerçekleşti. Adanamıza geçmiş olsun.

"Lanetli terör insanımızı hedef almaya devam ediyor. İnsanlık adına bu terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz".

Patlama sonrası otoparkta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adana ValiliğiAdana Valisi Mahmut DemirtaşValiliğiValisi Mahmut DemirtaşBirliği BakanıTwitterValimizleYaralılarımızAydınlığınAdanamıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24