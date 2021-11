Adana Tabip Odası Başkanı: Üniversitelerde aşılama istasyonları kurulmalı

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, “Üniversitelerimizin açılacağı şu günlerde amfilerin ve dersliklerin kalabalığı düşünülerek sayılar ayarlanmalı, üniversitenin çeşitli bölgelerine aşılama istasyonları kurulmalıdır” dedi.

Adana Tabip Odası’nda bir araya gelen Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş ve Genel Sekreter Ahmet Suntur, Adana Eğitim İş Şube Başkanları Seher Emre ve Emin Erkan Şenol, Eğitim Sen Şube Başkanı Hüseyin Kaya, Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Doç. Dr. İlker Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Oya Katırcı, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Adana Şube Başkanı Ayşe Türel Kırdök, okullarda öğrencilerin güvenli eğitim alması amacıyla karşılaşılan sorunları masaya yatırdı.

Adana Tabip Odası Başkanı Menteş, çözüm önerilerinin sunulduğu toplantıda katılımcılar adına yaptığı açıklamada, pandemiden kurtulmada en etkin çözümün aşı olduğunu vurguladı.

"Bizi üzen, sağlıkçı ve öğretmenler arasındaki aşı karşıtlığı"

Dünyada 220 milyon vaka görüldüğünü, 4.6 milyon ölüm olduğunu, Türkiye’de ise 6 milyon 950 bin vaka görüldüğünü ve 62 bin 307 kişinin yaşamını kaybettiğini ifade eden Menteş, şu açıklamayı yaptı:

"Biz hekimleri ve buradaki eğitim camiamızın önde gelen kişilerini üzen; entelektüel kesimde özellikle sağlıkçılarda ve öğretmenlerde maalesef halen aşı karşıtları ya da aşı tedirginliği yaşayan insanların varlığıdır. Bu dönemde en etkin çözüm, bilimin mucizesi aşıdır. Yaşam kaygısı varken sosyalleşme düşünülmemelidir.”

"Kaygılar ortak"

Menteş, pandemiye ilişkin ortak kaygılarının tartışıldığı ve eğitimde oluşan ve oluşacak sorunların konuşulduğu toplantıda birinci kuralın öğrencilerin güvenli eğitim alması gerekliliğinde hemfikir olunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle aşı olmanın faydaları bilimsel gerçekleri ile öğrencilerin anlayacağı şekilde maddelenmeli ve aktarılmalı. Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler aşı konusunda teşvik ve ikna edilmelidir. Alınacak önlemler; okul öncesi, okullarda ve servislerde başlamalıdır. Okulların fiziki koşulları bir an önce düzeltilmeli, sınıf mevcutları düşürülerek metrekare hesabına göre 30 kişi ile sınırlandırılmalıdır. Hızla sabahçı ve öğlenci diye ikiye ayrılmalıdır. Okullara giriş ve çıkışlar kademelendirilerek kalabalık önlenmelidir. Sınıflar 20 dakikada bir 5 dakika havalandırılmalı ve ders saatleri en fazla 30 dakika yapılmalıdır. Çocuğun ateşi yüksekse okula gönderilmemeli, okullara dışarıdan ziyaretçi alınmamalıdır. Pandemi olmasa da hijyen sürekliliği sağlanmalı, öğretmen sayısı artmalı, okullara yeterince yardımcı temizlik personeli verilmelidir.

"Üniversitelere aşı istasyonları kurulmalı"

Üniversitelerimizin açılacağı şu günlerde amfilerin ve dersliklerin kalabalıklığı düşünülerek sayılar ayarlanmalı, üniversitenin çeşitli bölgelerine aşılama istasyonları kurulmalıdır. Öğrencilerimizin barınma ve yurt sıkıntıları oluşmadan giderilmeli ve düzenlemeler yapılırken pandemi gözden kaçırılmamalıdır. Tüm bunlar ve pandemi verileri tam bir şeffaflık içermeli, covid yokmuş gibi davranılmamalıdır.”

Bizler bu hastalığı yenmek ve çocuklarımızın daha uygun eğitim almak için her türlü işbirliği içerisinde üstümüze düşen her görevi yapmaya dün olduğu gibi bugün de hazırız. Bu işbirliği içerisinde her türlü özveriye hazırız. Tüm bu düşüncelerimizi ve işbirliği duygumuzu Milli Eğitim, diğer kurumlar ve halkımızla paylaşmaya hazırız."