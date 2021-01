Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş: Kentte tüm pandemi servisleri doldu

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının artış göstermesi nedeniyle, kentteki tüm pandemi servislerinin dolduğunu açıkladı.

Adana Tabip Odası (ATO) Başkanı Uzm. Dr Selahattin Menteş, koronavirüse (Kovid-19) dair alınan son tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Menteş, tüm ülkede 14 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini belirterek bu sağlanamıyorsa bile hastalığın yaygın olduğu kentlerde bu yasağın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Pandeminin geldiği durumun halka açıklanması gerektiğini belirten Menteş, Filyasyon ekiplerinin yetişmiş elemanlar ile güçlendirilmesini, yurttaşların evde uygun şartlarda tedavi ve bakım hizmetleri karşılanmasını talep etti.

"Tüm yataklar doldu"

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Menteş, “Ülkenin büyük illerinde olduğu gibi Adana’da da yoğun bakım ve pandemi için ayrılan tüm yataklar dolmuştur. Aylardır yaptığımız uyarılara karşı önlem almayıp sunduğumuz çözümlere kulak asmayanlar geldiğimiz bu kontrolsüz noktanın sorumlularıdır. Pandeminin başından beri ön safta mücadele eden hekimler ve sağlık personelleri artık tükenme noktasında; hakları olan çözüm önerilerinin acilen hayata geçirilmesini istemektedir. Bu yapılanlar ve alınan eksik önlemler sadece ‘pansuman tedavisi’ gibidir. Bir çeşit göz boyama ve mücadeleyi oyalama dışında yarayı asla tedavi edemeyeceği açıktır" diyerek yaşananları özetledi.

"Lütfen sesimize kulak verin"

Bir hekimin başlıca görevinin “yaşatmak” olduğunu vurgulayan Menteş, pandemide 65 hekim ve toplamda 150 civarı sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Menteş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bu kontrolsüz hasta artışlarının devam etmesi halinde meslektaşlarım yoğun bakımlar ve yatışlar için hasta seçmek zorunda kalabilirler. Bir sağlıkçının en zor görevi hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalmasıdır. Bizim için her can önemli ve kutsaldır. Lütfen sesimize kulak verin ve bu noktaya gelmesine izin vermeyin. Bizler her koşulda, ölümü de göze alarak görevimizin başında olmaya devam edeceğiz ama sunduğumuz acil önlem planları hemen uygulanmazsa ne yazık ki tüm yurtta vefat sayılarımızın artmaya devam edeceği aşikârdır."

