Adana Şehir Hastanesi’nde çalışana çipli takip

Adana Şehir Hastanesi’nde güvenlikçi görev yerine gitmediği için işten çıkarıldı. Personelin formadaki çiple izlendiği ortaya çıktı

Çok sayıda ilde yapımı devam eden şehir hastaneleriyle ilgili tartışmalar sürerken, hizmet vermeye başlayan Adana Şehir Hastanesi’nde çalışanların “çip” ile takip edildiği belirlendi. Adana Şehir Hastanesi’nde bir güvenlik görevlisi, görev yerine gitmediği gerekçesiyle işten çıkartıldı. Söz konusu güvenlikçinin görev yerine gitmediği çipli takip kayıtlarından tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre çipin hastane çalşanlarının formalarına monte edildiği, birçok personelin çiple takip edildiğinden haberi olmadığı ortaya çıktı. Çipi fark eden hastane çalışanlarına ise formaların yıkama esnasında karışmaması için çipin kullanıldığı bilgisi verildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri şehir hastanelerinin çok büyük olduğunu, personeli takip etmenin zor olduğunu belirterek daha profesyonel bir çalışma ortamının oluşturulması için bu uygulamaya geçildiğini kaydetti.

Üniformaların üst ve alt parçalarında yer alan çipler, hastane kameralarıyla entegre çalışıyor. Hastanelerin her yanına yerleştirilen kamera sistemleri sayesinde görev yerinden uzaklaşan çalışanların anında görüntüleri alınıyor. Çalışanlar, üniformalarını hastane dışına çıkartamıyor.