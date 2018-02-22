Adana şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik (28), memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi ilk olarak Soysalı Mahallesi\'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören için Soysalı Mahalle Mezarlığı\'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Beldeye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören sırasında şehidin tabutuna sarılan annesi Hafize, eşi Meltem Çelik uzun süre ağıt yaktı. Şehidin babası Yunus Eren\'i ise Bakan Ahmet Arslan ve Vali Mahmut Demirtaş teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi.



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