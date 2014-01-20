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Adana savcısı görev yeri değişikliğine itiraz etti

Silah taşıdığı iddiasıyla Suriye'ye giden TIR'ı aramak isteyen ancak MİT mensupları tarafından engellenen ve sonrasında görev yeri değiştirilen savcı Özcan Şimşek tayin kararına itiraz etti

20 Ocak 2014 20:19

Arzu Yıldız / Ankara

Hatay Reyhanlı yolunda içerisinde mühimmat olduğu iddiasıyla durdurulan TIR'ı aramak isteyen, ancak MİT görevlilerince engellenen TMK 10. maddesiyle yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman,  HSYK tarafından geçen hafta görev yerinin değiştirilmesine itiraz etti. 

T24’e konuşan savcı Özcan Şişman, “Görev yerimizin değiştirilmesini bekliyorduk. Bir savcı olarak görevim dışında hiçbir işlem yapmadım, hukuk dışı hiçbir uygulama içerisinde olmadım” ifadesini kullandı. Şişman, Mersin’e düz savcı olarak atanmasına ilişkin HSYK 1. Dairesi'ne itiraz dilekçesini verdi. Şişman dilekçesinde, “Hakkımda hiçbir soruşturma veya disiplin suçu işleme iddiası olmadığı halde yapılan bu tayin ile ben ve ailem mağdur edildik. Bu sebeple yapılan atamanın iptalini istiyorum” dedi.

Şişman’ın talebini değerlendirecek olan HSYK 1. Dairesi'nden red kararı çıkması durumunda, Şişman 1. Daire'den kararın yeniden değerlendirilmesini isteyebilecek.

 

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