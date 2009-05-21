Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda kavga: 5 yaralı

Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda görevli temizlik şirketinin şefi ile yardımcısı arasında personele 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle izin verilmesi konusunda çıkan kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



Olay, saat 18.30 sıralarında havaalanının dış hatlar otoparkında meydana geldi. Şakirpaşa Havaalanı'na hizmet veren özel bir temizlik şirketinin şefi 43 yaşındaki Sadık Kaya, yardımcısı 29 yaşındaki Mustafa Demirbağ ile dün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı personellere izin verdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgaya, aynı temizlik şirketinde çalışan Mustafa Demirbağ'ın kardeşi 25 yaşındaki Erol Demirbağ ile Kaya'nın akrabaları 37 yaşındaki Mehmet Yeşil ile 32 yaşındaki Zeki Eren de karıştı.



Bıçak ve temizlik sırasında kullanılan malzemelerin kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavga eden grup, havaalanındaki polisler ve güvenlik görevlileri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Zeki Eren ile Mehmet Yeşil Adana Numune Hastanesi'ne, Sadık Kaya ile hafif şekilde yaralanan Mustafa Demirbağ ve kardeşi Erol Demirbağ ise Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Eren ile Yeşil'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

