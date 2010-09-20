-ADANA POLİSİNDEN EĞİTİME "GÖZALTI" ADANA (A.A) - 20.09.2010 - Adana Emniyet Müdürlüğü, 2010-2011 eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle ''boykot çağrıları''nı da dikkate alarak, okullarda çeşitli önlemler aldı. Alınan bilgiye göre, yurt genelinde ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 16 milyon öğrenciyle, 600 bin öğretmen ders başı yaparken, polis ekipleri de eğitimin güvenlik içinde geçmesini sağlıyor. Tatil döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan ortak toplantılar sonucunda, eğitim-öğretim sezonu başladığında okullarda güvenliğin en üst seviyeye getirilmesi sağlandı. Bu kapsamda, hayata geçirilen ''Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi'' ile Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliğine bağlı 50, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve polis merkez amirliklerine bağlı 70 motorize ve devriye ekibi, okulların giriş ve çıkışlarında görevlendirildi. Geçen yıl başlatılan ''Okul Gönüllüleri Projesi'' devam ettirilerek, kent merkezindeki 294 okul, 2. sınıf emniyet müdüründen komiser yardımcısına kadar toplam 257 rütbeli polise verildi. Rütbeli polisler, sorumlu oldukları okulları eğitim öğretim sezonunun başlaması nedeniyle ziyaret edip, sorunları dinledi. Polisler, hem güvenlik hem sosyal sorunların çözümüne yönelik önlemlerini alırken, ''okulları boykot çağrısına'' karşı da vatandaşın sürekli yanlarında olduklarını göstermeye çalıştı. Çocuk Şube Müdürlüğünün organizasyonunda alınan önlemler kapsamında, geçen yılki suç oranları göz önünde bulundurularak, okul yetkililerinin de yardımıyla ''risk haritası'' oluşturdu. Haritada, bir veya hiç suç işlenmemiş okullar 3. derece, iki olay çıkmış okullar 2. derece, 3 ve üstü olayın yaşandığı eğitim kurumları ise 1. derece risk grubu içine alındı. Kentteki 294 okulda yapılan incelemede 12 okulun 1. derece, 21 okulun 2. derece, 69 okulun 3. derece risk grubunda yer aldığı belirlenirken, bu okullara yönelik özel önlemler de alındı. -EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ATA SÖZLERİ...- Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez de gün boyunca telsizle eğitim öğretim döneminin başladığını hatırlatarak, tüm ekiplerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Her pazartesi ''günaydın mesajı'' ile sabah çevrimi yapan Kesmez, bugün de mesajında çocuklara yer vererek, şunları kaydetti: ''Çocuklara özen gösterin, bütün dünya üzerinde bir tek güzel çocuk vardır. Bütün anneler de ona sahiptir. Çin atasözü. Oğlunuzu, şahane bir adam yapmak için beklemeyin. Onu şahane bir çocuk yapın. Rus atasözü. Çocuklarımızı kuzu gibi büyütmeyelim ki ileride koyun gibi güdülmesinler. Anonim. Evlatlarınızı devriniz için değil. Onların devirleri için yetiştiriniz. Hz. Ali. 2010-2011 eğitim öğretim yılının devletimizin bekasını sağlayacak iyi nesiller yetiştirilmesine vesile olmasını temenni eder, iyi mesailer dilerim.'' Aracındaki resmi plakayı geçici olarak söktüren, ''tebdili kıyafet''le okul önlerinde gezen Kesmez, zaman zaman ekiplere uyarılarda bulundu. Kesmez, telsizden şöyle konuştu: ''Yapılan en iyi yatırımın insana olduğunun hepimiz bilinci içindeyiz. Okullarımız ve öğrencilerimiz göz bebeğimiz. Ekiplerimiz görevli oldukları okulların önündeki işsiz güçsüz, başıboş dolaşan kişileri uzaklaştırsınlar. Başka bir işleri olmaması durumunda sabah, öğle ve akşam giriş çıkış saatlerinde okul önlerinde bulunup, buradaki düzen ve intizamı sağlasınlar. Şu anda geçtiğim caddedeki okullarda kalabalık var. İlk günün kalabalığı da olabilir. Ancak, ekiplerimiz caddeyi temizlesin. Öğrenciler içeri girsin, diğerleri uzaklaşsın.''