Adana özel hastanede göz ameliyatı olan 7 hastanın hayatı karardı!

Adana'da özel bir hastanede göz ameliyatı olan çok sayıda hastada enfeksiyon ortaya çıktı. Yaşananların ardından hastanenin ameliyathanesi 15 gün süreyle kapatıldı, görme kaybı yaşayan hastalar ise daha ileri tedavi için başka hastanelere sevk edildi. Görme kaybı yaşayan 7 hasta, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Doğan Haber ajansı'nın (DHA) haberine göre, Adana’daki özel bir göz hastanesinde 5 Ağustos’ta, Emine Demir, Zeynep Yakıcı, İbrahim Tufan, Ayşe Alpaslan, Hayriye Başbuğu, Gülhan Karataş, Perihan Oğuş ve Nevin Kaygusuz gibi çok sayıda hasta katarakt ameliyatı oldu.

Dr. A.H.B. tarafından ameliyata alınıp taburcu edilen hastaların bir kısmı, operasyon yapılan gözlerinde ağrı, batma, akıntı ve kaşıntı şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede, hastaların gözlerinde enfeksiyon oluştuğu ve iltihaplandığı belirlenerek tıbbi tedaviye başlandı. Bazı hastalara serum takılıp ilaçlı tedavi uygulanırken, bazılarına da cerrahi operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma başlatıldı

Hasta yakınlarının şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 göz doktoru, ameliyat edilen hastaları muayene ederek daha ileri tedavi için 16 Ağustos’ta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na sevk etti. Bu hastanede bazı hastalar tedavi altına alınırken, durumu kritik olanlar İstanbul ve Ankara’daki üst hastanelere yönlendirildi.

İdari soruşturma kapsamında ameliyatın yapıldığı hastanenin ameliyathanesi 15 günlüğüne kapatılırken, enfeksiyonun engellenmesi için hastanede gerekli önlemlerin alınması sağlandı.

"Sorumlular hesap versin"

İdari soruşturma sürerken 7 hasta, görme kaybı yaşayıp mağdur olduklarını belirterek Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hastanede her iki gözünden katarakt ameliyatı yapılan 7 çocuk annesi ev kadını 59 yaşındaki Emine Demir, enfeksiyon nedeniyle görme kaybı yaşadığını anlattı. Enfeksiyon nedeniyle görme yetisinin tamamen kaybolma riskinin bulunduğunu belirten Emine Demir, “Ben daha kötü duruma düşmek için ameliyat olmadım. Bunun sorumlularından hesap sorulsun, kimsenin yaptığı yanına kalmasın, adalet yerini bulsun” dedi.

Hastane: Hekim hatası yok

Hastanede enfeksiyon oluştuğunu dile getiren hastane yöneticileri ise, hekim ve ameliyat hatası bulunmadığını ileri sürdü. Söz konusu enfeksiyonun tamamen ortadan kaldırıldığını vurgulayan hastane yönetimi, olayın adliyeye yansıdığını, soruşturma sonrasında gerekenlerin yapılacağını duyurdu.

"Bir gözüm hiç görmüyor"

Göz ameliyatında enfeksiyon kapan hastalardan 62 yaşındaki Perihan Oğuş, olayda hastanenin ihmali olduğunu düşündüğünü söyledi. Operasyondan sonra gözünün birinin hiç görmediğini diğerinin ise çok az gördüğünü belirten Perihan Oğuş başından geçenleri şöyle anlattı:

"Hastanede muayene edildikten sonra gözümde katarak olduğu, gözlüğümü değiştirsem bile bir değişiklik olmayacağını söylediler. Ameliyat olmamı tavsiye etmeleri üzerine ailemle görüştüm. Ameliyat olmaya karar verdikten sonra hastaneye gittim. O gün ameliyat olmak için bekleyen 17 kişiydik. 1 saat içinde hepimizi operasyona aldılar. Eve geldikten sonra gözümü açamadım. Gece de büyük bir ağrıyla uyanınca ameliyat olduğum hastaneye gittik. Gittiğimde bir baktım ki beraber ameliyat olduğumuz bütün hastalar orada. Sağlık Bakanlığına şikayet olmuş. Oradan gelen doktorlar bizi muayene etti. Sabretmemizi zamanla gözlerimizin düzeleceğini söylediler. Aynı hastanede tekrar bir operasyon geçirdim ve 12 gün hastanede yattım. Tekrar eve geldikten sonra bir gözümün görmediğini fark ettim. Hastaneye gittikten sonra bu sefer Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne sevk ettiler. Orada da operasyon geçirdim. Şu an bir gözüm hiç görmüyor diğerinde ise hafif bir görüş var"

Perihan Oğuş’un eşi Zeki Oğuş ise olayda hastane ihmalinin olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Olayın başlangıcında enfeksiyon olduğunu söylemediler. İlaçlardan kaynaklı bir reaksiyon olduğunu söylediler. Bu nedenle de zaman kaybımız oldu. İnsanların sağlıklarıyla oynadıkları için bayramdan sonra hukuki süreç başlatacağız" diye konuştu.