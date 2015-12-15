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Adana merkezli 4 ilde 'paralel yapı' operasyonu; 10 gözaltı

17 farklı noktaya operasyon düzenlendi

15 Aralık 2015 09:34

Adana merkezli 4 ilde Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Adana'da 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Adana'daki çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Kamu kaynaklarını dolandırdıkları, PDY'ye maddi kaynak sağladıkları, Sosyal Destek Programlarından (SODES) alınan yardımları çeşitli adlar altında örgüte aktardıkları, öğrenci velilerini bir gazeteye abone olmaya zorladıkları, usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, aynı kapsamda 3 ilde daha eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi. 

 

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