Adana merkezli ‘paralel yapı’ operasyonu; 28 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Antalya'da paralel yapı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adana eski Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz da var.

'Paralel Devlet Yapılanması' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararı olmadan yapılan yardımlar ve Kanuni Vakıf Üniversitesi'ne usulsüz arazi tahsis edildiği iddiasıyla başlatılan savcılık soruşturması tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaklaşık 30 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Soruşturmada adı geçen eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Büyükşehir Beledilesi eski İmar Dairesi Başkanı Hasan Uzun, eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, Burç Okulları Genel Müdürü Sultan Sözeri, işadamı Mustafa Vural da dahil 28 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Vekili Ferhat Yüksel ile Adana eski İl İmamı Ömer Ekinci'nin yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Zihni Aldırmaz, Kenan Evren Bulvarı'ndaki evinde gözaltına alındıktan sonra basın mensuplarına ne ile suçlandıklarını bilmediklerini söyledi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl EmniyetMüdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, İstanbul, Ankara ve Antalya'da da operasyon yapıldığı kaydedildi.