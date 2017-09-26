Adana merkezli 5 ilde 2 bin 500 polis ile hava destekli uyuşturucu operasyonu (3)

UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak baskınında ele geçirilen malzemeleri inceleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, \"Torbacıların kökünü kazıyacağız\" dedi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleride tebrik eden Yıldız, \"Bu kararlı operasyonlarımız sürecek. Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu tacirlerin kökünü kazıyacağız. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli, bunlara müsade etmesinler bizim yanımızda olsunlar. Devlet onların yanında, uyuşturucu aynı zamanda terör örgütlerini de finanse ediyor, aynı zamanda onlarada büyük bir darbe vurduk \" dedi.



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