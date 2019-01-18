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Adana merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2019 12:26

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4\'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK\'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Tunceli\'de 8 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde yapılan aramada, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4\'ü kadın 7 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzeme ve suç unsurlarına da el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

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