Adana Lezzet Festivali'yle renklendi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl ilk kez düzenlenen \'Adana Lezzet Festivali\'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında 8 Ekim\'e dek sürecek festivalde, Adana kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemekler de katılımcılara sunuluyor. Merkez Park içerisinde hazırlanan geniş bir alanda Adana lezzetleri görücüye çıktı. Alanda kurulan 100\'den fazla stantta lezzet ustaları ve şefler, farklı Adana lezzetlerini gastro şovlar ile konuklara tanıttı. Ayrıca bu lezzetler için atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

KEBABA BÜYÜK İLGİ

Türkiye\'nin dört yanından gelip etkinliğe katılanlar, narenciye, zeytin ve pamuğun hasadı deneyimi yaşadı. Konserlerle renklenen festivalde, şehir dışından gelenler yöreye özgü lezzetlerin yaşatıldığı bölgelere geziye götürüldü. Festivalin açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, lezzet arayan herkesin Adana\'da buluştuğunu belirterek, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü de, ülke ve kent lezzetlerinin markalaşmasıyla önemli bir adım atılacağını söyledi. Gurmeler, gezginler ve vatandaşların katılımıyla protokol üyeleri hep birlikte festivalde manga ateşi yaktı. Stantlara büyük ilgi gösteren katılımcılar, özellikle Adana Kebabı tezgahlarına adeta akın etti. Kentteki bir et restoran zinricinin kurucu ortağı Cüneyt Asan da, Adana kebabı yapıp etle ilgili katılımcılara sunum yaptı.

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