-ADANA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. MHP'den yapılan yazılı açıklama ile adaylıktan istifa ettikleri bildirilen Adana birinci sıra adayı Recai Yıldırım ile Kırşehir birinci sıra adayı Metin Çobanoğlu da Resmi Gazete'nin kesin aday listesinde yer aldı. Kesin aday listelerine göre Adana'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1. Ömer Çelik 2. Mehmet Necati Çetinkaya 3. Necdet Ünüvar 4. Fatoş Gürkan 5. Ali Küçükaydın 6. Mehmet Şükrü Erdinç 7. Fatma Güldemet Sarı 8. Ali Çaldır 9. Talat Ulussever 10. Tamer Dağlı 11. Ali Yüzükcü 12. Neslihan Kobaner 13. Mustafa Özkozanoğlu 14. Ebubekir Akdeniz DEMOKRAT PARTİ 1.Yakup Bulut 2.Mehmet Emin Koç 3.Kemal Akar 4.Serhan Güngör 5.Mahsuni Çiçek 6.Çiğdem Akça 7.Jale Hiçyakmazer 8.Ahmet Oskar Haznadar 9.Nimet Şahin 10.Mirac Müge Direk 11.Zühal Ustok 12.Mehmet Akyürek 13.Arif Döker 14.İbrahim Aldemir CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1.Osman Faruk Loğoğlu 2.Ümit Özgümüş 3.Turgay Develi 4.Ali Demirçalı 5.Zeynep Canan Billor 6.Hüseyin Keser 7.Arif Sezer 8.Rıza Mete 9.Müzeyyen Şevkin 10.Mehmet Salıcı 11.Doğa Çiğdemoğlu 12.Orhan Toklu 13.Murat Öztanrıöver 14.Soner Anafarta MİLLET PARTİSİ 1.Hasan Demircioğlu 2.Ramazan Dönmez 3.Osman Arslan 4.Ali Örün 5.Ali Gül Efeoğlu 6.Noman Tufan 7.Arif Topallar 8.Zeki Yıldız 9.Ahmet Yaşayan 10.Ali Şirin 11.Zeynal Abidin İzci 12.Süleyman Göycıncık 13.Ahmet Örün 14.Zeki Kabcı LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1.Hüseyin Taciroğlu 2.Hamza Güngör 3.Davut Kosanoğlu 4.Özgür Karakök 5.Abdurrahman Boztaş 6.Candan Alpdoğan 7.Huriye Alemdar 8.Ömer Demir 9.Süveyla Lüle 10.Fatma Arzu Bacaksızlar 11.Meral Akkan 12.Mustafa Gökhan Turut 13.Gökben Tulba Seyhun 14.Arzu Seçilgin SAADET PARTİSİ 1.Yakup Budak 2.Tuncay Özgünen 3.Muhammet Çelebi Keyhıdır 4.Hasan Şaybak 5.Süleyman Şenogul 6.Mehmet Işık 7.Alaattin Tekin 8.İsmail Aktaş 9.Ayşe Topal 10.Hacıveli Topatan 11.Zeki Kayak 12.Şule Tıraş 13.Mehmet Demir 14.Cengiz Kayadan HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1.Mehmet Yalçın Öndüç 2.Murat Çiçek 3.Hüseyin Bozkurt 4.Atilla Güvenç 5.İsmet Çabuk 6.Yüksel Ataş 7.Erhan Uzun 8.Mehmet Orhan Özaltun 9.Emin Sezer 10.Ülkü Çiçek 11.Taner Aksoy 12.Cüneyt Kaya 13.Mustafa Caner Seylan 14.Süheyla Özer HALKIN SESİ PARTİSİ 1.İbrahim Ertan Yülek 2.Fatma Küçükoğlu 3.Ömer Atamer 4.Mehmet Yıldız 5.Burhanettin Hattısarı 6.Sadık Acı 7.Mehmet Selim Özer 8.Cihan Daşkın 9.İlknur Küçükgöde 10.Oğuzhan Batmaz 11.Mehmet Kul 12.Ethem Ceylan 13.Ahu Kevser Avşar 14.Ahmet Akcan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1.Recai Yıldırım 2.Muharrem Varlı 3.Ali Halaman 4.Seyfettin Yılmaz 5.Cahit Öztok 6.Mehmet Metanet Çulhaoğlu 7.Kürşat Atılgan 8.Türkan Cengiz Yılmaz 9.Süleyman Şimşir 10.Demet Çardak 11.Mehmet Külahlıoğlu 12.Gökay Sarılı 13.Neslihan Uzun 14.Hamit Yılmaz DOĞRU YOL PARTİSİ 1.Ömer Bilgin 2.Mustafa Güler 3.Bekir Ragıp Nejat Özkuyumcu 4.Ercüment Karaali 5.Sait Sağayak 6.Gülüm Uludere 7.Adnan Menderes Uzun 8.Halil Sağayak 9.Ali Gülengül 10.Kader İnancurcı 11.Mustafa Bozdemir 12.Zeki Özer 13.Mansur Göktaş 14.Veli Erdem TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Mehmet Kuzulugil 2.Uğur Pişmanlık 3.Tufan Ünlüeser 4.Gökhan Çimen 5.Songül Mergen 6.Gül Cingöz 7.Meryem Karacık 8.Gülçin Yılmaz Keser 9.Fırat Ateş 10.Feryat Turuşkan 11.Mehmet Can Ataş 12.Hatun Oçak 13.Sevgi Dalgıç 14.Meryem Kayhan MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1.Taner Boz 2.Muhammet Murat Uğurlu 3.Ali Bahadır İnceler 4.Müslüm Alp 5.Sevinç Boz 6.Ayhan Özkaya 7.Dürdane Fedakar 8.Yusuf Tekin 9.Hakan Sozan 10.Beyhan Yardımcı 11.Mehmet Şerit 12.Saniye Aslıyüksek 13.Adem Arslan 14.Tuncay Civaoğlu BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1.Ahmet Şahin 2.Rifat Örek 3.Mustafa Şahin 4.Ülkü Dilek 5.Abdullah Sığar 6.Fatma Gezer 7.Elif Tuygun 8.Bahadır Özön 9.Mehmet Aktaş 10.Soner Özkozanoğlu 11.Ümmügülsüm Durhasan 12.Arif Özler 13.Zübeyde Gündoğdu 14.Hüseyin Zengin DEMOKRATİK SOL PARTİ 1.Şenol Pektaş 2.Bedir Baydan 3.Saniye Arslantaş 4.Ercan Akarpınar 5.Mümtaz Numanoğlu 6.Nuran Dalyan 7.Bülent Çakıroğlu 8.Ahmet Mortepe 9.Ayhan Özülsağlam 10.Mustafa Hazar 11.İsmail Kazan 12.Hakan Sabuncu 13.Sefa Ağzlıyüz 14.Resul İbiş BAĞIMSIZ - Candemir Mansuroğlu - Hayrettin Çavuşoğlu - Hakan Bülent Yardımcı - Osman Akgün - Murat Bozlak - Mustafa Süha Aşlamacı