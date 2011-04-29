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Politika

ADANA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:29

-ADANA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. MHP'den yapılan yazılı açıklama ile adaylıktan istifa ettikleri bildirilen Adana birinci sıra adayı Recai Yıldırım ile Kırşehir birinci sıra adayı Metin Çobanoğlu da Resmi Gazete'nin kesin aday listesinde yer aldı. Kesin aday listelerine göre Adana'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1. Ömer Çelik      2. Mehmet Necati Çetinkaya      3. Necdet Ünüvar      4. Fatoş Gürkan      5. Ali Küçükaydın      6. Mehmet Şükrü Erdinç      7. Fatma Güldemet Sarı      8. Ali Çaldır      9. Talat Ulussever      10. Tamer Dağlı      11. Ali Yüzükcü      12. Neslihan Kobaner      13. Mustafa Özkozanoğlu      14. Ebubekir Akdeniz           DEMOKRAT PARTİ           1.Yakup Bulut      2.Mehmet Emin Koç      3.Kemal Akar      4.Serhan Güngör      5.Mahsuni Çiçek      6.Çiğdem Akça      7.Jale Hiçyakmazer      8.Ahmet Oskar Haznadar      9.Nimet Şahin      10.Mirac Müge Direk      11.Zühal Ustok      12.Mehmet Akyürek      13.Arif Döker      14.İbrahim Aldemir           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1.Osman Faruk Loğoğlu      2.Ümit Özgümüş      3.Turgay Develi      4.Ali Demirçalı      5.Zeynep Canan Billor      6.Hüseyin Keser      7.Arif Sezer      8.Rıza Mete      9.Müzeyyen Şevkin      10.Mehmet Salıcı      11.Doğa Çiğdemoğlu      12.Orhan Toklu      13.Murat Öztanrıöver      14.Soner Anafarta           MİLLET PARTİSİ           1.Hasan Demircioğlu      2.Ramazan Dönmez      3.Osman Arslan      4.Ali Örün      5.Ali Gül Efeoğlu      6.Noman Tufan      7.Arif Topallar      8.Zeki Yıldız      9.Ahmet Yaşayan      10.Ali Şirin      11.Zeynal Abidin İzci      12.Süleyman Göycıncık      13.Ahmet Örün      14.Zeki Kabcı           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1.Hüseyin Taciroğlu      2.Hamza Güngör      3.Davut Kosanoğlu      4.Özgür Karakök      5.Abdurrahman Boztaş      6.Candan Alpdoğan      7.Huriye Alemdar      8.Ömer Demir      9.Süveyla Lüle      10.Fatma Arzu Bacaksızlar      11.Meral Akkan      12.Mustafa Gökhan Turut      13.Gökben Tulba Seyhun      14.Arzu Seçilgin           SAADET PARTİSİ           1.Yakup Budak      2.Tuncay Özgünen      3.Muhammet Çelebi Keyhıdır      4.Hasan Şaybak      5.Süleyman Şenogul      6.Mehmet Işık      7.Alaattin Tekin      8.İsmail Aktaş      9.Ayşe Topal      10.Hacıveli Topatan      11.Zeki Kayak      12.Şule Tıraş      13.Mehmet Demir      14.Cengiz Kayadan           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1.Mehmet Yalçın Öndüç      2.Murat Çiçek      3.Hüseyin Bozkurt      4.Atilla Güvenç      5.İsmet Çabuk      6.Yüksel Ataş      7.Erhan Uzun      8.Mehmet Orhan Özaltun      9.Emin Sezer      10.Ülkü Çiçek      11.Taner Aksoy      12.Cüneyt Kaya      13.Mustafa Caner Seylan      14.Süheyla Özer           HALKIN SESİ PARTİSİ           1.İbrahim Ertan Yülek      2.Fatma Küçükoğlu      3.Ömer Atamer      4.Mehmet Yıldız      5.Burhanettin Hattısarı      6.Sadık Acı      7.Mehmet Selim Özer      8.Cihan Daşkın      9.İlknur Küçükgöde      10.Oğuzhan Batmaz      11.Mehmet Kul      12.Ethem Ceylan      13.Ahu Kevser Avşar      14.Ahmet Akcan           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1.Recai Yıldırım      2.Muharrem Varlı      3.Ali Halaman      4.Seyfettin Yılmaz      5.Cahit Öztok      6.Mehmet Metanet Çulhaoğlu      7.Kürşat Atılgan      8.Türkan Cengiz Yılmaz      9.Süleyman Şimşir      10.Demet Çardak      11.Mehmet Külahlıoğlu      12.Gökay Sarılı      13.Neslihan Uzun      14.Hamit Yılmaz           DOĞRU YOL PARTİSİ           1.Ömer Bilgin      2.Mustafa Güler      3.Bekir Ragıp Nejat Özkuyumcu      4.Ercüment Karaali      5.Sait Sağayak      6.Gülüm Uludere      7.Adnan Menderes Uzun      8.Halil Sağayak      9.Ali Gülengül      10.Kader İnancurcı      11.Mustafa Bozdemir      12.Zeki Özer      13.Mansur Göktaş      14.Veli Erdem           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1.Mehmet Kuzulugil      2.Uğur Pişmanlık      3.Tufan Ünlüeser      4.Gökhan Çimen      5.Songül Mergen      6.Gül Cingöz      7.Meryem Karacık      8.Gülçin Yılmaz Keser      9.Fırat Ateş      10.Feryat Turuşkan      11.Mehmet Can Ataş      12.Hatun Oçak      13.Sevgi Dalgıç      14.Meryem Kayhan           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1.Taner Boz      2.Muhammet Murat Uğurlu      3.Ali Bahadır İnceler      4.Müslüm Alp      5.Sevinç Boz      6.Ayhan Özkaya      7.Dürdane Fedakar      8.Yusuf Tekin      9.Hakan Sozan      10.Beyhan Yardımcı      11.Mehmet Şerit      12.Saniye Aslıyüksek      13.Adem Arslan      14.Tuncay Civaoğlu           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1.Ahmet Şahin      2.Rifat Örek      3.Mustafa Şahin      4.Ülkü Dilek      5.Abdullah Sığar      6.Fatma Gezer      7.Elif Tuygun      8.Bahadır Özön      9.Mehmet Aktaş      10.Soner Özkozanoğlu      11.Ümmügülsüm Durhasan      12.Arif Özler      13.Zübeyde Gündoğdu      14.Hüseyin Zengin           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1.Şenol Pektaş      2.Bedir Baydan      3.Saniye Arslantaş      4.Ercan Akarpınar      5.Mümtaz Numanoğlu      6.Nuran Dalyan      7.Bülent Çakıroğlu      8.Ahmet Mortepe      9.Ayhan Özülsağlam      10.Mustafa Hazar      11.İsmail Kazan      12.Hakan Sabuncu      13.Sefa Ağzlıyüz      14.Resul İbiş           BAĞIMSIZ           - Candemir Mansuroğlu      - Hayrettin Çavuşoğlu      - Hakan Bülent Yardımcı       - Osman Akgün      - Murat Bozlak      - Mustafa Süha Aşlamacı    

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