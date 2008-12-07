Adana kebabı pişirmenin püf noktaları

Adanalı kebap ustaları, kurban eti ile kebap yapacaklara lezzet konusunda uyarılarda bulundular.



Adana'da 50 yıldır kebapçılık yapan Cevdet Menekşe, yaptığı açıklamada, etin ilk kesildiğinde kanlı olması nedeniyle yapılacak kebabın lezzetsiz ve sert olacağını söyledi.



Etin, kesme işleminin ardından kanlarından arınması amacıyla serin ortamda asılı olarak bekletilmesi gerektiğini belirten Menekşe, şöyle konuştu:



''Eti dolapta asılı bekletmek ancak sanayi tipi buzdolaplarında mümkün olur. Vatandaş evinde bu imkânı bulamayabilir. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda, daha lezzetli olması için eti bir süre hijyenik ortamda asılı beklettikten sonra dolapta 24 saat dinlendirmeye bırakmak gerekir. Et kesildikten sonra bir tepsi veya kapta bekletilmez. Asılı bırakılan etin sinirleri daha kolay temizlenir.''



Dinlendirmenin ardından pirzola, külbastı veya şiş olarak tüketilmek istenen etin, hafif salça, pul biber ve kekikten oluşan karışımla soslanmasını öneren Menekşe, şunları kaydetti:



''Etin sosuna soğan suyu ilave edilmesi lezzeti güçlendirir. Dinlendirilmemiş etten kıyma kebap yapılmak isteniyorsa bunun sosu kuşbaşından çok farklıdır. Kıyma kebapta etin dinlendirilmiş olmasına daha fazla ihtiyaç var. Çünkü dinlenmemiş etin kıyması şişe saplanmaz, saplansa bile közle buluştuğunda dökülür. Ayrıca Adana kebap yaptığını sananlar kıymanın içine akıllarına gelen her türlü baharatı katıyor. Bu geleneksel Adana kebabı tadını vermez. Bu tadı bulmak için kıyma kebaba kıyılmış kırmızıbiber ile tuzun dışında hiçbir baharatın konulmaması gerekir. Terbiyeli kebap isteniyorsa talebe göre, kıymanın yüzde 15'ini geçmeyecek şekilde taze sarımsak ve maydanoz konulabilir.''



Menekşe, etin lezzetli olması için mutlaka meşe odunu kömürü kullanılması, etin ise köz, kor haline gelmeden pişirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)

