Adana-İstanbul seferi yapan uçağa yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları’na ait TK2473/THY5LM sefer sayılı Adana– İstanbul seferini yapan Airbus A330-343 tipi uçağa iniş sırasında yıldırım isabet etti. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaparken, yolcuların büyük korku ve panik yaşadıkları öğrenildi.

Bu uçakta yolcu olarak bulunan oyuncu Emre Karayel de sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaştı. Emre Karayel, "Büyük kaza atlattık Adana’dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve kaptan 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı. Ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim çok korktuk" dedi. Karayel, yıldırım isabet eden uçağın fotoğraflarını da paylaştı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de sosyal medya hesabından uçakta bulunan mürettebat ve yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şevkin, "Türk Hava Yolları’na ait Adana-İstanbul seferi yapan uçağa yıldırım isabet etmesi nedeniyle büyük korku yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Can ve mal kaybı olmamasına seviniyoruz. Uçağı başarı ile piste indiren pilota teşekkür ediyoruz" dedi. (ANKA)