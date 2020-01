Adana Film Festivali'nin jürisinde kimler var?

23. Uluslararası Adana Film Festivali'nde geri sayım başladı. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Bu yıl 19 – 25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 23.Uluslararası Adana Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu. Sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı jüride, jüri başkanlığını ünlü yönetmen ve senaryo yazarı Tayfun Pirselimoğlu yapacak. Ayrıca Jüride yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Türksoy Gölebeyi ve oyuncular Hatice Aslan ve Muhammet Uzuner yer alacak.

Yarışmanın Jüri Başkanı Tayfun Pirselimoğlu, sinemamızın son yıllardaki en başarılı yönetmenlerinden biri olarak tanınıyor. Pirselimoğlu, birçok kısa ve uzun filmin senaryosunu yazarak, sinema kariyerine başladı. Yönettiği ilk uzun metraj filmi olan 2002 yılı yapımı ‘Hiçbiryerde’ ile birçok ulusal ve uluslararası film festivalinde ödüller kazandı. ‘Rıza’ (2007), ‘Pus’ (2009) ve ‘Saç’ adlı filmlerden oluşan ‘Vicdan ve Ölüm’ temalı üçlemesi ise bu filmin ardından geldi. Hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği son filmi ‘Ben O Değilim’ ile İstanbul Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve Roma Film Festivali’nde ‘En İyi Senaryo’ ödülünü kazanan Tayfun Pirselimoğlu, ‘Çöl Masalları’, ‘Kayıp Şahıslar Albümü’, ‘Malihulya’, ‘Şehrin Kuleleri’ adlı romanların ve ‘Otel Odaları’ adlı öykü kitabının da yazarıdır.

Abluka’nın yönetmeni

Pirselimoğlu’na jüride eşlik edecek bir diğer isim ise son yıllarda sinemamızın en dikkat çekici iki yapımına imza atan yönetmen Emin Alper. Aynı zamanda akademisyenlik de yapan Alper, 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘Abluka’ filmiyle ‘En İyi Film’ ve ‘Adana İzleyici Ödülü’ kazandı. ‘Abluka’, Venedik 2015’te ana yarışmada Türkiye’yi temsil etti ve ‘Jüri Özel Ödülü’ ile döndü. Alper, ilk uzun metraj filmi ‘Tepenin Ardı’ ile de birçok festivalden ödüller kazanmıştı.

Sivas’ı çekti

Yine geçtiğimiz yıl Altın Koza Film Festivali’nden ‘Kar Korsanları’ filmiyle ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ödülünü alan Türksoy Gölebeyi jüride görev yapacak bir diğer isim. Gölebeyi, ‘Sivas’, ‘Yeraltı’, ‘Nar’ ve ‘Ses’ gibi birçok başarılı filmde görüntü yönetmeni olarak çalıştı.

Ödüllü oyuncu

‘Vücut’ filmiyle 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan başarılı oyuncu Hatice Aslan, diğer bir jüri üyesi olarak Adana’da bulunacak. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ve Cannes’dan ödülle dönen ‘Üç Maymun’ filmindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Aslan, ‘Kıskanmak’, ‘Şark Oyunları’, ‘Son’ gibi sinema filmlerinde ve birçok TV dizisinde oyunculuk yaptı.

Sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çektiği ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmiyle Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazanan Muhammet Uzuner de jüride görev yapacak. Tiyatro çalışmaları ile de tanınan Uzuner’in rol aldığı filmler arasında ‘Dolanma’, ‘Light Years’, ‘Küf’, ‘Yurt’, ‘Görünmeyen’, ‘Münferit’ gibi başarılı yapımlar ve TV dizileri bulunmaktadır.

12 film Altın Koza Ödülleri için yarışacak

23. Uluslararası Adana Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film, Altın Koza ödülleri için mücadele edecek. Yarışmada, Erhan Tuncer’in ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’, Mehmet Can Mertoğlu’nun ‘Albüm’, Kıvanç Sezer’in ‘Babamın Kanatları’, Handan Öztürk’ün ‘Bana Git De’, Hiner Saleem’in ‘Dar Elbise’, Çağdaş Çağrı’nın ‘Geçmiş’, Yüksel Aksu’nun ‘İftarlık Gazoz’, Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’, Güven Beklen’in ‘Mehmet Salih’, Çağan Irmak’ın ‘Nadide Hayat’, Derviş Zaim’in ‘Rüya’ ve Cemil Ağacıkoğlu’nun ‘Tarla’ isimli eserleri yer alıyor.

Ödüller, 24 Eylül Cumartesi gecesi yapılacak Ödül Töreni ile sahiplerini bulacak. Tören, saat 20.00’da Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda yapılacak. Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Cem Davran’ın yapacağı törende, oyunculuğu ve sesiyle hafızalara kazınan Zuhal Olcay, ünlü müzik adamı Selim Atakan’ın piyanosu eşliğinde bir dinleti sunacak.