Adana evinde kral: 2-1



Bank Asya 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Adanaspor kendi sahasında, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.



Adana 5 Ocak Stadı'nda ilk yarısı da ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Kerem Sarıhan ve 45. dakikada Emre Aktaş kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı 42. dakikada Aydın Çetin'den geldi.



Bu skorla Adanaspor Bank Asya 1. Lig'de puanını 10'a çıkarırken, Giresunspor 6 puanda kaldı. 8. hafta maçında Adanaspor, Karşıyaka deplasmanına gidecek. Giresunspor ise kendi sahasında Erciyesspor'u ağırlayacak.



Stat: 5 Ocak

Hakemler: Zafer Demir , Orkun Aktaş , Sedat Etik

Adanaspor: Ahmet Şahin , Yunus , Hakan , Fuad , Cem Karahan (Dk. 75 Ahmet Yıldırım ), Emre Aktaş (Dk. 46 Ümit ), Emrah (Dk. 71 Mbilla ), Kerem , Kibong , Ersan , Fevzi

Giresunspor: Metin , Koray , Emre İncemollaoğlu (Dk. 64 Anton ), Aykut , Barış , İbrahim , Tolga , Hasan Aydınlı , Aydın , Fırat , Mehmet

Goller: Dk. 31 Kerem (penaltıdan), Dk. 45 Emre Aktaş (Adanaspor), Dk. 42 Aydın (Giresunspor),

Sarı Kartlar: Dk. 10 Fevzi, Dk. 40 Emrah, Dk. 58 Yunus (Adanaspor), Dk. 15 Mehmet, Dk. 58 Aydın, Dk. 61 Hasan, Dk. 90 Anton (Giresunspor)



