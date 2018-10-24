Adana, enerjisini güneşten alıyor

Çağlar ÖZTÜRK- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en kalabalık 6\'ncı kenti olan, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Adana\'da, bin lira ile 3 bin lira arasındaki fiyatlara taktırılan güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasıyla günde yaklaşık 15 kilowatt tasarruf sağlanıyor.

Türkiye\'nin, güneş haritasına göre, Akdeniz\'den başlayan ve İç Anadolu\'ya kadar uzanan bölgesinde güneşin verimliliğinin yüksek olduğu Adana\'da yaşayanlar, sıcak su ihtiyaçlarını tasarruf yaparak, sağlıyor. Kentte bin lira ile 3 bin lira arasındaki fiyatlara taktırılan güneş enerjisi sistemleri, yazın, 150 litrelik suyu 2 saatte 80 dereceye kadar ısıtıyor. Binaların çatılarına kurulan bu sistemlerle günde yaklaşık 15 kilowatt tasarruf sağlanıyor. Çatıları dolduran güneş enerjisi sistemleri, dikkat çeken görüntü oluşturuyor.

TASARRUFA BÜYÜK KATKI

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Akdeniz\'de yılın 300 gününün güneşle geçirildiğini belirterek, su ısıtma temini için kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin enerji tasarrufuna ciddi katkısı olduğunu söyledi. Kentte neredeyse her binanın çatısında su ısıtma sistemlerinin yer aldığını anlatan Mak, şöyle konuştu:

\"Bunların çalışma sistemi, sadece güneşe dayalı sıcak su elde etmekte kullanılıyor. Su ısıtan güneş enerjisi sistemlerinin yaklaşık 150 litre sıcak su haznesine sahip. Güneş cam borulara değdiği zaman camlar mercek görevi yapıyor. İçerisinde dönen suyu ısıtıp hazneye iletiyor. 2 saatlik zaman içinde suyun sıcaklığını yaklaşık olarak 80 santigrat dereceye kadar ulaştırıyor. Biz güneş ile yapılan aynı işi elektrik enerjisi ile yapacak olsak 4 bin 400 watt enerji harcayacaktık. Bu da çevreye zarardır. Bir tesiste 3 depo kullanıldığını düşünürsek, bu rakam 13,2 kilowatt yapar. Bunu satın alınan enerjinin kilowatt saati ile çarptığımızda 8 lira gibi ücrete denk gelmekte. Bunu lokal bazlı ve kent bazlı düşündüğünüzde rakam yüksek. Kentimizde ne kadar çok konut olduğunu düşünün ve konutlarda hemen hemen güneş enerjisi sistemi kullanmayan kalmadı. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde güçlü bir enerji tasarrufu yapmış oluyoruz. Kent için bu bir kazanımdır.\"

TARLADA ELEKTRİK ÜRETİMİ

Bitkisel olmayan topraklara enerji panelleri yerleştirilmesinin de yaygınlaştığını vurgulayan Mehmet Mak, \"Tarlalarda 1 megawatta kadar üretimler yapılıyor. Bitkisel olmayan topraklara enerji panelleri konularak, elektrik enerjisi elde ediliyor. Yıllık daha fazla güneş alan bölgelerde bu paneller daha fazla yer alıyor. Sabahtan akşama kadar gören paneller, elektrik üretimi konusunda çok başarılı. Ancak bu üretimleri dağıtacak sağlam hatlara ihtiyaç var. Bununla ilgili olarak da gelişen teknolojide yeni sistemler yer alıyor. Bu panellerin artmasını temenni ediyoruz\" diye konuştu.

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