Adana Emniyet Müdürü, gazetecileri sembolik olarak gözaltına aldı

Adana'da yapımı tamamlanan Emniyet Müdürlüğü binasını gezen gazeteciler, nezarethanenin ilk ziyaretçileri oldu.

DHA'nın haberine göre, basın mensupları ile birlikte nezarethaneye giren Emniyet Müdürü Osman Ak, "Nezarethanemizin ilk misafirleri sizler oldunuz" dedi.

Her aşamasında tartışmalara neden olan Döşeme mahallesindeki yeni emniyet binası tamamlandı. Mayıs ayının sonunda birimlerin taşınmaya başlayacağı yeni emniyet binası, kapılarını gazetecilere açtı. Müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte emniyet binasını gezdiren Ak, bodrum katta bulunan ve Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan nezarethane ve hücreleri gezdirdi.

Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile çalışan duş ve tuvaletleri ayrı olan hücreleri tanıtan Ak, gazetecilerle birlikte nezarethaneye girdi. Nezarathaneye giren basın mensuplarının üzerine kapıyı kapatıp, parmaklıkların arkasında bırakan Ak, "İlk misafirler sizler oldunuz" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'nün inşaatının tamamlanması anısına kurban kestirip dua eden Ak ve ekibi, tüm birimlerin ağustos ayı başında hizmet vermeye başlayacağı bina önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.