Adana Doğankent’te Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında gerilim: Dört kişi yaralandı; polis silah çekti

Adana Doğankent’te mahallede yaşayan gençler ile Suriyeli sığınmacılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Suriyelilerin evlerine saldırı düzenlendi. Polisin silah çekmek zorunda kaldığı olayda, mahallenin muhtarı Selahattin Fırat dört kişinin yaralandığını açıkladı.

İki gün önce yaşanan gerilimle ilgili konuşan Muhtar Fırat iki mahalle sakininin Suriyelilere saldırdığını belirtirken, yaralıların hastanede olduğunu söyledi.

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre; Fırat olayı şöyle anlattı:

“Şu an hastanede olan Suriyeli bir yaralı var, üç kişi de bizim vatandaşlarımızdan yaralı. Vatandaşlar ile emniyetle birlikte konuştuk. Tekrar bir saldırı olmasın diye akşamları tedbir alınacak. İki gündür yaşanan olaylar Suriyelilerin vatandaşlarımıza saldırmasından kaynaklı. Üç kişi bıçaklandı, olaylar buradan sonra gelişti. Dün de bizim vatandaşlarımız iki tane Suriyeliyi dövdü, biri hastanede. Şu an herkes kendi evinde, taşkınlıklar azaldı, ikna ettik vatandaşları. Türkiye’de kavga olmayan mahalle yok, mutlaka oluyor. Suriyelilerin de iyisi var, kötüsü var. Köyümüzde beş bine yakın kayıtlı Suriyeli, iki bin kayıtlı olmayan Suriyeli var. Şu an nüfus müdürlüğü kayıt sistemini durdurdu, kayıt yapmıyorlar çünkü nüfusları bizi geçti. Yerli vatandaşımızın sayısı ise beş bin 200.”

“Olaylar şimdilik durdu”

Çukurova Metropol gazetesi muhabiri Zeynep Ordu ise Doğankent’te yaşananlar ile ilgili şunları aktardı:

“Olayın yaşandığı mahalle daha çok doğu kökenli vatandaşların oturduğu bir mahalle. Suriyeli çocuklarla ile Kürt kökenli vatandaşların çocukları bir tartışma yaşıyor. Bu tartışmadan dolayı ciddi darbeler alıyor çocuklar. Sonrasında büyükler devreye giriyor. Kürt kökenli vatandaşlar da Suriyelilerin evini tahrip ediyorlar. Olaylar şimdilik durdu.”