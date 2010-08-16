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Yaşam

Adana Demirspor'un eski başkanı intihar etti

Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Bekir Çınar intihar etti.

16 Ağustos 2010 03:00

T24- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Bekir Çınar, intihar etti.


Adana’da Yeni Baraj Mahallesi Saadet Hanım Apartmanı'nın merdiven boşluğunda kendini asmış bir kişinin cesedini gören apartman görevlisi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaptıkları araştırmada kendini iple asan kişinin geçen sezon Adana Demirspor kulüp başkanlığını yapan Bekir Çınar olduğunu belirledi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmaya başlandığını bildirdiler.

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