Adana Demirsporlu Gökhan İnler, gittiği her takıma şampiyonluk ve kupa taşıdı!

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanı Gökhan İnler, Adana Demirspor’u ve Adana’yı, İtalya’da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli’ye benzettiğini belirterek, "Oradaki futbol tutkusu ve ateşini Adana’da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese ‘bu takımı Süper Lig’e çıkarmak istiyorum’ dedim ve hedefime ulaştı" diye konuştu.

Zürih 25 yıl sonra kupa kaldırdı

Kariyerine İsviçre’de başlayan yıldız futbolcu ilk büyük başarısını, 2006-2007 yıllarında formasını terlettiği FC Zürich’te yaşadığını ve kendisinden önce yaklaşık 25 yıl kupa kaldıramayan kulübün o sene başarıya ulaştığını kaydetti.

Napoli, Maradonalı yıllar sonrası 3 kupa aldı, Leicester mucize yaşadı

Sonrasında yüksek bir transfer ücretiyle Udinese’ye geçen İnler, 4 yılın ardından rüya gibi günler geçireceği Napoli’ye transfer oldu. Napoli’nin o dönem zor bir süreçten geçtiğini ve Maradona’nın ardından yaklaşık 20 yıldır başarıya aç olduklarını dile getiren İnler, “Benim olduğum dönemde ikisi İtalya Kupası biri Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadık. Müthiş günlerdi. Ardından Leicester City’e transfer oldum. O zaman kimse bu takımı pek tanımıyordu. Orada tarih yazarak Premier Lig’i kazandık” dedi.

Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyonluk gördü

Tarihi başarıların ardından çocukluğundan beri taraftarı olduğu Beşiktaş’a imza attığını belirten yıldız futbolcu, ilk geldiği sezonda siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamanın hayatında yaşadığı en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi.



Ardından Başakşehir’e giden ve burada da Süper Lig kupasına uzanan İnler, son olarak da Adana Demirspor’da yaşadığı şampiyonlukla birlikte başarı vitrinine TFF 1’inci Lig kupasını da ekledi. (DHA)