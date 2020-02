Adana Demirspor'da ceza ve prim sistemi geliyor

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) -



SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor\'un teknik direktörü Yılmaz Vural, bundan sonra oynayacakları maçlar için prim ve ceza sistemi uygulayacaklarını söyledi.

Adana Demirspor Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, geçen hafta oynanan Girensunspor maçıyla ilgili son dakikada yenilen golün hakemin yanlış kararıyla ilgili olduğunu savundu. Kulüp Başkanı Murat Sancak ile konuşup prim ve ceza sistemi hazırladıklarını belirten Yılmaz Vural şöyle konuştu:

\"Başkanımızla birlikte bugün teşvik, ödül ve ceza sisteminin yanı sıra disiplin konusunu masaya yatırdık. Sistemi başarıya endeksli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu noktada bazı oyuncularımızla birebir görüşme yapacağız. Başarıya ödül verileceği gibi yapılan yanlışlar karşısında da herkes hak ettiği cezayı alacak. İnşallah böylesi bir ceza verme gibi bir durumumuz olmaz.\"

\"KART BAŞINA 10 BİN CEZA\"

Verilecek ceza miktarları hakkında da konuşan Vural, “Bundan sonra kart başına 10 bin lira para cezası vereceğiz. Prim de içeride ve dışarıda oynayacağı maçlar için yine 10 bin lira olacak. Galibiyete 10, beraberliğe de 5 bin lira prim vereceğiz. İçerisi dışarısı ayrımı yapılmayacak. Cezayı da futbolcuların aldıkları en yüksek prime göre belirlemeye çalıştık. Kırmızı kartta da oyuncu, oynamadığı her maç için 10 bin lira, 4 sarı kart görüp cezalı duruma düşen oyuncuya da yine 10 bin lira ceza verilecek. Böylece her sarı kart başına 2 bin 500 lira ceza verilmiş olacak. Sarı kartlarla ilgili gerekli değerlendirmeyi ben yapacağım. Oyuncunun gördüğü sarı kart, futbolun kuralları içinde mi değil mi buna göre karar vereceğiz. Futbola tabi olanlar cezalandırılmayacak. Eğer değilse oynamadıkları maçlarla ilgili primleri verilmeyeceği gibi ceza da alacaklar. Oyuncularımızın böylece biraz olsun ekonomik olarak canı yansın ki daha dikkatli olsun istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR SINAVI

Ziraat Türkiye Kupası’nda gidebilecekleri yere kadar gideceklerine de değinen Vural, \"Kupaya bakış açımız çok ciddi. Başkanım bana dedi ki, ‘Hocam kazanalım’ Biz de Başakşehir’i elemek için uğraşacağız. Çünkü ben şuna inanıyorum ki, eğer biz takımımız ikinci devre yapacağımız çalışma ve düzenlemeyle kupada ortak olabiliriz. Bu kadar da ciddi söylüyorum. Kupa bizim için ‘aman olmasın’ diye bakmıyoruz. Yönetim bana, \'gidebildiğin yere kadar git\' dedi. \'Dibine kadar git\' dediler. Çünkü bu benim yönetim kurulumun aldığı bir karar. Bana diyebilirler ki bu iş bitsin. Yani bizim tercihimiz başarmak. Eğer gerekli transferleri yapabilirsek, Türkiye Kupası’na ortak olacağımızı düşünüyorum. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz\" diye konuştu.

