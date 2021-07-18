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Spor

Adana Demirspor, Umut Meraş ve Flavio ile anlaştı

18 Temmuz 2021 11:02

Yıldız futbolcuları kadrosuna katan Adana Demirspor sol bek için Milli oyuncu Umut Meraş’la her konuda anlaşmaya vardı. Adana Demirspor ayrıca orta saha oyuncusu Flavio ile de anlaştı.

Adana Demirspor sol bek için Milli oyuncu Cengiz Umut Meraş’la her konuda anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacıyla el sıkışan yönetimin oyuncunun kulübü Le Havre ile bonservis pazarlıklarına devam ettiği belirtildi.

Adana Demirspor ayrıca orta saha oyuncusu Flavio ile de her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor ’la bağlarını koparan Flavio’nun Adana Demirspor’da forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

 

 

 

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