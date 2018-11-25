Adana Demirspor taraftarı sahaya paraşütle indi

ADANA, (DHA) -



ADANA Demirspor ile Adanaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Adana Demirsporlu bir taraftar sahaya yamaç paraşütü ile indi.

Spor Toto 1. Lig\'in 13. haftasında Çukurova derbisinde Adana Demirspor ile Adanaspor tarihlerinde 58. kez karşı karşıya geldi. Karşılaşma başlamadan önce Adana Demirsporlu bir taraftar sahaya yamaç paraşütü ile iniş yaptı. Bu sırada mavi-lacivertli tribünlerden alkışlar yükseldi. Paraşütle sahaya inen taraftar sahadan ayrıldıktan sonra karşılaşma başladı.

Taraftarın sahaya paraşütle inmesi bir çok seyirci tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.

(FOTOĞRAFLI)