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Spor

Adana Demirspor, İzlandalı orta saha Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı

13 Ağustos 2021 09:34

Adana Demirspor, son olarak Brescia forması giyen İzlandalı milli oyuncu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferde hız kesmeyen Adana Demirspor, flaş bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, bonservisi elinde olan İzlandalı oyuncu Birkir Bjarnason'u transfer ettiğini açıkladı.

Adana temsilcisi, 33 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Adana Demirspor'dan yapılan transfer duyurusunda, ''Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Bjarnason.'' ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Arijanet Muric'i kadrosuna katmıştı.

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