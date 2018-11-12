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Spor

Adana Demirspor, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

ADANA (DHA) - Adana Demirspor, bugün oynanan Altay maçı sonrası teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu

12 Kasım 2018 00:00

ADANA (DHA) - Adana Demirspor, bugün oynanan Altay maçı sonrası teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarının ayrıldığını duyurdu. 
Kulübün internet sitesinden başkan Murat Sancak\'ın imzasıyla yapılan açıklamada, Kutlu ile karşılıklı anlaşma çerçevesinde yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Değerli Adana Demirspor camiası, çıktığımız bu yolda maalesef yol kazaları olabilir. Kurumsallaşma adına attıgımız adımlar sonucunda, sportif başarılar kısa vadede istediğimiz sonuçları doğurmayabiliyor. Keşke istediğimiz şekilde gitseydi. Gitmedi... Ne diyelim sağlık olsun... Hayırlısı olsun.... Bugün itibarıyla Hakan Kutlu hocayla karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, inanıyorum ki görev alacağı takımlarda başarılı olacaktır. İnsan olarak takdir edilecek olgunlukta bir kardeşimizdir. Şu ana kadar verdikleri emek için teşekkür ediyorum, Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz de yönetim kurulu olarak en kısa zamanda kulübümüze uygun bir teknik direktörle anlaşma sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ederse, Süper Lig\'e çıkmak için futbolcusuyla, hocasıyla, yöneticisiyle ve tabii ki cefakar, vefakar taraftarıyla bir bütün olarak azimle ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda sabırla devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.\"

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