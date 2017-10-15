Adana Demirspor- Eskişehirspor: 3-1

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA(DHA)
STAT : 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Samet Çiçek (xx), Mustafa Savranlar (xx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xx), Yiğit İncedemir (xxx), Yiğitcan (xx), Lalawele (xx), Lingane (xx), Abdulkadir (xx)(Dk.84, Savaş ), Adil (xx), Erhan (xxx), Mendy (xxx)(Dk.90, Douhadji ), Sezer (xx), Atabey (xx)(Dk.75 Tambe xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (x), Hasan Hüseyin (xxx), Dorukhan (xx), Bilal Aziz (x)(Dk.46 Semih Şentürk (xx), Erkan Zengin (xx), Kaan (xx), Hasan Ayaroğlu (x) (Dk.71 Andaç x), Akaminko (x) (Dk.75 Aykut x) , Hürriyet (xx), Semih Güler (xx), Bruno (xx)
GOLLER: Dk. 25 ve 42 Mendy, Dk. 63 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), Dk.47 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Yiğitcan, Adil, (Adana Demirspor), Dorukhan, Kaan, (Eskişehirspor)
TFF 1\'inci Lig\'in 8\'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor\'u 3-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
12\'nci dakikada Atabey\'in uzak mesafeden kaleye gönderdiği top kaleci Ayhan\'da kaldı.
25\'inci dakikada Atabey\'in ceza sahası içinde topla buluşturduğu Mendy\'nin düzgün vuruşu gol oldu: 1-0
42\'nci dakikada kaleci İsmail\'in uzun pasında topla buluşan Meny, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi:2-0
47\'nci dakikada Erkan\'ın vuruşunda topu yumruklayan İsmail\'in müdahalesi sonucu topla buluşan Hasan Hüseyin, düzgün vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1
51\'nci dakikada Erkan\'ın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.
52\'nci dakikada Yiğit İncedemir\'in kafa vuruşu kaleci güçlükle kontrol altına aldı.
63\'ncü dakikada topla ceza sahası içine kadar giren Lalawele\'in pasıyla topu önünde bulan Yiğit İncedemir\'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-1
70\'inci dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Abdulkadir\'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
86\'ncı dakikada Sezer\'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Tambe\'nin vuruşunda top kaleciye çarpıp kornere çıktı.
Karşılaşma 3-1 ev sahibi Adana Demirspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.
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