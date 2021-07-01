Adana Demirspor'dan transferde 3 bomba birden

Süper Lig'e 26 yıl sonra geri dönen Adana Demirspor, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Adana temsilcisinin hedefinde Akintola, Bolaise ve Fonte var.

Lacivert mavililer, geçen sezonu Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak geçiren David Akintola'yı renklerine bağlamak için büyük çaba sarfediyor. Akdeniz temsilcisinin bonservisi Midtjylland'da bulunan 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Danimarka kulübüyle büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Adana Demirspor'un ufak tefek pürüzler dışında Akintola'yı ikna etmek üzere olduğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Nijeryalı yıldız geçen sezon Süper Lig'de 35 maçta 6 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Lacivert mavili ekibin gündemindeki bir diğer hücum oyuncusu olan Yannick Bolasie'nin de imzaya yakın olduğu ifade edildi. Everton ile kontratını yenilemeyen 32 yaşındaki Kongolu yıldız geçtiğimiz sezon Championship'te Middlesbrough formasıyla 15 maçta 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Savunmayı da güçlendirmek isteyen Adana Demirspor'un Jose Fonte ile temas halinde olduğu belirtildi. 37 yaşındaki stoper ile görüşen Akdeniz temsilcisinin bu transferde önemli mesafe katetti. Geçen sezon Lille forması altında Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Portekizli savunmacı, kulübüyle sona eren sözleşmesini yenilemedi. Fonte, Ligue 1'de 36 maçta görev alırken, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.