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Spor

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor : 1-3

Adnan POYRAZ/ADANA, (DHA) STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx) ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x)- Yiğitcan (xx), Mustafa Yılmaz (x)(Dk

20 Ağustos 2017 02:47

Adnan POYRAZ/ADANA, (DHA)
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x)- Yiğitcan (xx), Mustafa Yılmaz (x)(Dk.46 Rüstemovic xx), Adil (x)(Dk.46 Tolgahan x), Erhan (xx), Sezer (xx), Yiğit İncedemir (xx), Lalawele (x)(Dk.79 Abdulkadir), Lingane (xx), Tambe (xx), Mendy (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Özgür (xx), Orhan (xx), Robin (xxx), Petrucci (xx), Recep (xx)(Dk.82 Edomwonyi), Saadane (xx), Kweuke (xxx)(Dk.63 Süleyman Koç xx), Samu (xxx), Oğulcan (xx)(Dk.75 Ümit Kurt xx)
GOLLER: Dk. 15 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor) Dk.15 Samu, Dk.45 Kweuke, Dk.87 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Recep (Çaykur Rizespor) Erhan, Tolgahan, Sezer (Adana Demirspor)

TFF 1.Ligde Adana\'da oynanan maçta Adana Demirspor, Çaykur Rizespor\'a mağlup oldu: 1-3
15\'inci dakikada Adana Demirspor’un kazandığı köşe vuruşunu Lingane kullandı. Bu futbolcunun kaleye ortasını Yiğit İncedemir kafa ile gole çevirdi: 1-0
20\'nci dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Robin Yalçın’ın sağdan ortasıyla buluşan Samu, ceza sahası içinden sert vurdu ve golü kaydetti: 1-1
29\'ncu dakikada Lalewele’nin yaklaşık 30 metrenden sert şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
45\'inci dakika Çaykur Rizespor’da Segovia’nın sağdan getirdiği topla buluşan Kweuke, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 1-2
50\'nci dakikada Adana Demirspor’da Mendy’nin pasıyla buluşan Lalawele önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.
80\'inci dakikada Orhan\'ın ceza sahasına uzun ortasıyla topla buluşan Samu, Adana Demirspor defasını geçemedi.
87\'\'nci dakikada Samu\'nun pasına yakın mesafeden ayak koyan Süleyman Koç topu ağlarla buluşturdu: 1-3
Karşılaşma konuk takımın 3-1\'lik galibiyeti ile tamamlandı.

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