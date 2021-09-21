Adana Demirspor Başkanı Sancak: Birileri Balotelli'yi "O hoca sana deli dedi" diye doldurmuş muhakkak; bir deliye deli denmez zaten

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 3-3 biten Beşiktaş maçının ardından konuştu. Maç sonu yaşanan olayları doğru bulmadığını söyleyen Sancak, "Sergen'in daha önce yaptığı açıklamada doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Birileri doldurmuş muhakkak. İşte o hoca sana deli dedi diye reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez zaten, denmemesi lazım" dedi.

Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmesi benim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra maçlar böyle son dakikaya kadar heyecanlı gider. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklamada doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Birileri doldurmuş muhakkak. İşte o hoca sana deli dedi diye reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez zaten, denmemesi lazım. Keşke yaşanmasaydı. Her iki taraf da daha duyarlı olursa daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Montella'yı getiren Sancak, "Türkiye'de getirebileceğimiz hoca bulamadık. Milli takıma getirilen hocaya bak, Montella çok çok daha kariyerli bir hoca. biz kalmaya geldik, hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullandı.