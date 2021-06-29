Adana Demirspor Başkanı Sancak: Belhanda ile görüşüyoruz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, D-Smart'a konuk konuğu oldu. Kadro planlaması hakkında sorularını yanıtlayan Sancak, transfer çalışmaları ile yeni sezondaki hedefleri konusunda açıklamalar yaptı.

İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili gelişmeleri aktaran mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede menajeri ile anlaşamadık. 600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı" dedi.

Belhanda ve Fonte ile görüşüyoruz

Galatasaray'ın eski orta sahası Younes Belhanda ve Lille'nin defansı Jose Fonte için ise Sancak, "Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar.

Diego Costa gündemimize geldi. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz. Adem Ljacic ile ilgilenmiyoruz. 10-12 civarı transfer yapacağız" diye konuştu.