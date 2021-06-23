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Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması

23 Haziran 2021 16:23

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, Mario Balotelli ile anlaşamadıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig’i lider tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 1 aydır adı mavi-lacivertli kulüple anılan Mario Balotelli transferi gerçekleşemedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz, bu nedenle bu konuyu kapatalım” ifadelerini kullandı.

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