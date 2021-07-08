Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Seneye Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Belhanda'ya imza attıran Adana temsilcisi, Mario Balotelli'yi de kadrosuna kattı. "Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik" diyen Sancak, "1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile istediğimiz şartlarda anlaştık. Öyle anlatıldığı gibi deli falan değil. Gayet karakterli bir futbolcu. Ben Balotelli gibi hırslı oyuncuları severim" dedi.

Sancak, Süper Lig'e iddialı girmek için çalışmalarını yürüten Adana Demirspor'un transferlere devam edeceğini duyurdu.

"Transferleri bütçemize göre yapıyoruz, bir sıkıntı yok" diyen Başkan Sancak, "Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile görüştük, biraz zorlasak onu getirebilirdik. Akintola'da bonserviste anlaşabilirsek onu da alacağız. Bir stoper, bir sağ bek bir sol bek alacağız. Şu an Adana Demirspor'un PR'ı çok yükseldi. Toplam 6-7 oyuncu daha alacağız" diye konuştu.

Transferlerde takım kaptanı Gökhan İnler'in transferlerde büyük katkısı olduğunu dile getiren Sancak, "Gökhan İnler bu takımın en önemli faktörlerinden biri. Onunla güzel projelere imza atmak istiyoruz. Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik ama Milan'a imza attı. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz. Tek bir hedefim var; sözde değil, özde halkın takımı yapacağız bu takımı" ifadelerini kullandı.