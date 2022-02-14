Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Nihat Özdemir'e seslendi: Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin, bugün az daha katliam olacaktı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan yönetimine tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e seslenen Sancak, "Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok... Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Adana ekibinde başkan Murat Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Sancak şunları kaydetti:

"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler.

Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok... Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez..."