Adana Demirspor, 90+3'te kazandı

Adana Demirspor evinde GZT Giresunspor'u konuk ederken Benjamin Stambouli'nin 90+3. dakikadaki golüyle ev sahibi 1-0 kazandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle biten maçın ikinci yarısında da skor tabelası uzun süre değişmedi.
Mücadelede duraklamalar oynanırken Benjamin Stambouli, 90+3. dakikada attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor galibiyete uzanırken üç puanın sahibi oldu.
Bu galibiyetle 23 puana yükselen Adana Demirspor 8. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 19 puanla 13. sırada yer aldı.