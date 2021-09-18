Adana Demirspor 3 puanla tanıştı

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Lacivert-mavili ekip 27 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.
Adana Demirspor Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaştı.
Ev sahibi takım karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Adana Demirspor'un gollerini 31. dakikada penaltıdan Mario Balotelli, 40. dakikada Matias Vargas ve 66. dakikada Bjarnason attı.
Karadeniz temsilcisinin tek sayısı Fernando Boldrin'den geldi.
Sezon başında Monza'dan transfer edilen Balotelli, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
Ligdeki ilk galibiyetini alan Adana Demirspor puanını 5 yaptı.
Son 5 maçında 4. kez yenilen Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.