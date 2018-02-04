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Spor

Adana Demirspor - Samsunspor: 1-1

Veysel DOGUÇ/ ADANA (DHA) STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Cemal Bingül (xx), Ahmet Şimşek (xx) ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xx) , Yiğitcan (xx), Kubilay (xx), Lalawele(xxx), Tambe (xxx)(Dk

04 Şubat 2018 18:12

Veysel DOGUÇ/ ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Erkan Engin (xx), Cemal Bingül (xx), Ahmet Şimşek (xx)
ADANA DEMİRSPOR: İsmail (xx) , Yiğitcan (xx), Kubilay (xx), Lalawele(xxx), Tambe (xxx)(Dk. 84 Mendy x), Adil (xx), Aires (xx)(Dk. 59 Aydın xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Sergiy (xx)(Dk. 90 Savaş x), Atabey (xx)
SAMSUNSPOR: Furkan (xx), Ercan (xx), Ahmet (xx), Georgios (xx)(Dk. 55 Enes xx), Kenan (xx)(Dk. 55 Chibuike x), Ayite (xx)(Dk. 85 Oğuz x), Göksu (xx), Ahmet (xx), Angan (xx), Çağrı (xxx), Erkam(xx)
GOLLER: Dk. 66 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 76 Çağrı (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Tambe, Kubilay, Batuhan, Aydın (Adana Demirspor), Erkam, Kenan, Ayite, Ahmet (Samsunspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 20\'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1\'inci dakikada Lalawele\'nin çalımlarla ceza alanına girerek yaptığı sert vuruşta top kaleciden döndü.
28\'inci dakikada Batuhan\'ın ortasında yükselen Atabey\'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
53\'üncü dakikada Ahmet\'in ortasında Kenan kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65\'inci dakikada Lalawele ceza sahasından yaptığı sert vuruşta top kaleciden döndü. 
66\'ncı dakikada Aydın\'ın ortasında Tambe iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0
72\'nci dakikada Chibuike\'nin ortasında Çağrı topu kafayla üstten auta yolladı.
76\'ncı dakikada Enes\'in ceza sahasına girerken attığı sert şut direkten geri döndü, Çağrı dönen topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1
83\'üncü dakikada Göksu\'nun pasında toplu buluşan Samaras bire bir pozisyonda topu kaleciye kaptırdı.
90\'ıncı dakikada Enes ceza sahası dışından vurdu ve top kalecide kaldı.
Karşılaşma  1-1\'lik beraberlikle sona erdi.

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