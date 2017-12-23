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Spor

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: 2-1

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA) STAT : 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx) ADANA DEMİRSPOR : İsmail (xx),  - Yiğit (xx) (Dk

23 Aralık 2017 20:35

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT : 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Esat Sancaktar (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx)
ADANA DEMİRSPOR : İsmail (xx),  - Yiğit (xx) (Dk.88 Adil x), Yiğitcan (xx), Sezer(xxx), Lalawele (xxx) (Dk.86 Mendy x), Lingane (xx), Tambe (xxx), Batuhan (xx) Erhan (xx), Savaş (xx)(Dk.46 Tolgahan x) Atabey (xxx) 
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx),  - Erdem (xxx), Sedat (xx) (Dk.80 Kehinde x), Alihan (xxx), Kenan (xx) (Dk. 88 Enes x), Putsila (xx), Umut Nayir (xx), Arif (xx), İlhan Parlak (xx)(Dk. 50 Dieng x), Gençer (xx), Ferhat (xx)
GOLLER: Dk.72 Lalawele, 90+6 Batuhan (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk.6 Alihan (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Yiğitcan, Batuhan, Erhan, Tambe, (Adana Demirspor), Putsila, Gençer (MKE Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'in 17\'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde MKE Ankaragücü\'nü 2-1 mağlup etti.

6\'ncı dakikada serbest vuruşta Erdem\'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:0-1 
19\'uncu dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Atabey\'in vuruşu kaleci Korcan\'dan döndü. 
26\'ncı dakikada Savaş\'ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29\'ncu dakikada sağ kanattan kaleye sert vuran Erhan\'ın topu üstten az farkla auta gitti.
38\'inci dakikada ceza sahası dışından Erdem\'in şutunu kaleci İsmail güçlükle kontrol altına aldı.
40\'ncı dakikada rakiplerini çalımlayan Tambe, ceza sahası dışından sert vurdu, top çok az farkla yandan auta çıktı.
43\'üncü dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Batuhan\'ın topla buluşturduğu Savaş\'ın vuruşunda kaleci topu kontrol etti.
45+1\'inci dakikada Lalawele\'nin pasında ceza sahası çizgisi önünde sert vuran Savaş\'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.
68\'nci dakikada ceza sahası çizgisi üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem\'in kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
72\'nci dakikada Atabey\'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla Lalalewele ağlarla buluşturdu: 1-1
84\'üncü dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Putsila\'nın kaleye gönderdiği topa üstten auta çıktı.
90+5\'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambelde Atabey\'önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu ancak hakem pozisyonda penaltı kararı verip golü iptal etti.
90+6\'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Batuhan, topu kaleye gönderdi:2-1

Karşılaşma 2-1 Adana Demirspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı. 

(FOTOĞRAFLI)

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