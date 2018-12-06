Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Akif ÖZDEMİR / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Samet Çiçek (xx), Mustafa Savranlar (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Ahmet Sabri (xxx) - Tayyib Talha (xx), Hamidou Traore (xx), Berk (xxx), Emre Nefiz (xx) (Dk. 78 Orkan x), Anderson (xx) (Dk. 74 Galip x), Hakan (xx), Orhan (xxx), Batuhan İşçiler (xx), Kosecki (xxx), Boubacar Traore (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Volkan Babacan (xx) - Attamah (xx), Manuel Costa (x), Karim (xx), Uğur (xx) (Dk. 76 Souza xx), Gökhan (xxx), Jojic (xx) (Dk. 66 Bajic xx), Kerim Frei (xxx), Soner (xx) (Dk. 66 İrfancan xx), Visca (xxx), Adebayor (xx)

GOLLER: Dk. 54 (P) Orhan (Adana Demirspor) - Dk. 84 (P) Visca (Medipol Başakşehir FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Hamidou Traore (Adana Demirspor) - Dk. 82 Manuel Costa (Medipol Başakşehir FK)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Uğur (Medipol Başakşehir FK) - Dk. 76 Kosecki (Adana Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı.

32\'nci dakikada Adana Demirspor savunmasının kaptırdığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Visca, pasını Soner\'e aktardı. Mutlak gol pozisyonunda kaleciyle karşı karşıya kalan Soner, topu auta yolladı.

40\'ıncı dakikada Uğur, sol kanattan rakip ceza sahasına girmeye çalışan Berk\'i düşürünce Adana Demirspor ceza sahası çizgisi önünden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Emre\'nin ortasını savunma uzaklaştırdı.

48\'inci dakikada Anderson\'un pasında rakip kaleyi cepheden gören Hamidou Traore gelişine sert vurdu, kaleci Volkan uzanıp meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

54\'üncü dakikada Anderson\'un pasında soldan rakip ceza sahasına girmek isteyen Kosecki, Gökhan İnler tarafından yere düşürülünce hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orhan Taşdelen, kalecinin ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

56\'ncı dakikada Berk ile duvar pası yapan Kosecki\'nin sert şutunda kaleci Volkan, topu güçlükle kornere çeldi. Atıştan sonuç çıkmadı.

82\'nci dakikada Manuel Costa, rakip ceza sahasına yöneldiği anda Hamidou Traore’nin arkadan sert müdahalesiyle yerde kaldı. Bu sırada oyuncuların tartışması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler, Manuel Costa ve Traore\'ye kırmızı kart gösterdi. Serbest vuruşu kullanan Edin Visca’nın şutunu kaleci Ahmet Sabri son anda çeldi.

84\'üncü dakikada Galip, Gökhan İnler’i ceza sahasında yaptığı müdahaleyle yere indirince Arda Kardeşler, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca, skora dengeyi getirdi: 1-1

Karşılaşma 1-1\'lik beraberlikle sona erdi.

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