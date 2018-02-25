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Spor

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı dolu yağışı nedeniyle ertelendi

Veysel DOGUC/ADANA, (DHA)  Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - İstanbulspor maçı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle ertelendi

25 Şubat 2018 22:34

Veysel DOGUC/ADANA, (DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 24\'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - İstanbulspor maçı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle ertelendi.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması, yoğun dolu yağışı nedeniyle maçın 31\'nci dakikasında hakem Özgür Yankaya tarafından durduruldu ve oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Özgür Yankaya, yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra sahayı kontrol ederek takım kaptanlarını yanına çağırdı ve maçı yarına ertelediğini bildirdi. 
Yarına ertelenen Adana Demirspor - İstanbulspor maçının saatinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacağı belirtildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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