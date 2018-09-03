Adana Demirspor - İstanbulspor: 2-2

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Özgür Ertem (xx), Soner Maraş (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx), Talha (xx), Galip (xx), Traore (xx), Kage (xx) (Dk. 86 Batuhan Karadeniz), Mitrovıc (xx), Hakan (xx), Murat Akın (xx) (Dk. 46 Orkan xx), Batuhan İşçiler (xx)(Dk. 64 Orhan xx), Kosecki (xx), Pote (xxx)

İSTANBULSPOR: Umut (xx), Nascimento (xx), Eslem (xx)(Dk. 70 Arif xx), Muammer (xx), Ali (xx) (Dk. 80 Muhammed), İbrahim (xx)(Dk. 69 Murat Duruer xx), Aldin (xx), Tuncer (xx), Perovic (xxx), Barış (xx), Muhammed (xx)

GOLLER: Dk. 13 - Dk. 57 Pote (Adana Demirspor) - Dk. 4 Perovic, Dk. 34 Ali (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Traore, Batuhan İşçiler (Adana Demirspor) - Muammer, Arif (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adana Demirspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

4\'üncü dakikada Perovic topu ağlara göndererek İstanbulspor\'u 1-0 öne geçirdi.

13\'üncü dakikada Hakan\'ın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla çok iyi vuran Pote, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak durumu 1-1\'e getirdi.

34\'üncü dakikada Talha\'nın ceza sahası önündeki pas hatasında topu kapan Perovic\'in vuruşunda top kalecide kaldı.

38\'inci dakikada orta sahadan kaptığı topla rakiplerini çalımlayarak sağ kanattan ceza sahasına ortalayan Eslem\'in pasında düzgün bir vuruş yapan Ali, topu ağlara göndererek İstanbulspor\'u 2-1 öne geçirdi.

43\'üncü dakikada Adana Demirspor\'da Traore\'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

44\'üncü dakikada sağ kanattan Hakan\'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Murat\'ın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

52\'nci dakikada İstanbulspor\'un kazandığı serbest vuruşta topa sert ve kavisli vuran Barış\'ın şutu az farkla dışarı çıktı

57\'nci dakikada Adana Demirspor\'un kontra atağında orta sahadan gelen hızlı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Traore, İstanbulspor savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Pote topu sağ köşeden ağlara göndererek durumu 2-2\'ye getirdi.

74\'üncü dakikada soldan Murat Duruer\'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Petrovic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sona erdi.

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