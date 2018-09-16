Adana Demirspor - Hatayspor: 3-0

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Orkun Ataş (xx), Bilal Gölen (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx),Galip (xx), Traore (xx), Pote (xxx) (Dk. 69 Batuhan Karadeniz xx), Kage (xx) (Dk. 80 Erdal xx), Mitrovic (xx), Hakan (xx), İsmail (xx), Orhan (xx), Kosecki (xx), Orkan(xx) (Dk. 62 Berk xx)

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx), Selim (xx), Gökhan (xx) (Dk. 46 Da Silva xx), Yılmaz (xx) (Dk. 46 Diallo xx), Mesut (xx), Korkishko (xx) (Dk. 68 Hamza xx), Mirkan (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat Paluli (xx)

GOLLER: Dk. 41 (P) Pote, Dk. 84 Berk, Dk. 90 Galip (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Orkan, Traore, Erdal (Adana Demirspor) - Sadi, Kubilay (Hatayspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Hatayspor\'u 3-0 mağlup etti.

4\'üncü dakikada Hatayspor atağında Murat\'ın pasıyla buluşan Selim, ceza alanından sert vurdu, top kalecide kaldı.

10\'uncu dakikada Adana Demirspor adına serbest vuruşu Orkan kullandı. Barajdan dönen topu Galip ortaladı, Pote\'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

12\'nci dakikada Gökhan\'ın serbest vuruşunu Adana Demirspor kalecisi Çağlar, son anda kornere çeldi.

15\'inci dakikada Orkan\'ın sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta ortaladığı topla kalecinin önünde buluşan Orhan, kafayla tamamladı ancak kaleci son anda topu üstten kornere gönderdi.

38\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Hataysporlu Yılmaz Özeren sert bir şekilde kaleye gönderdi, kaleci Çağlar topu güçlükle uzaklaştırdı.

40\'ıncı dakikada Pote ceza alanı içinde Yusuf tarafından düşürüldü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

41\'inci dakikada penaltı atışını kullanan Pote, Adana Demirspor adına topu ağlara gönderdi: 1-0.

45\'inci dakikada Adana Demirspor adına Hakan, sağdan ortaladı, Kage, uygun pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.

72\'nci dakikada Adana Demirspor\'un atağında top ceza sahası içinde Hatayspor savunma oyuncusunun eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

73\'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mitrovic\'in şutunu kaleci Akın sağ köşeden çıkardı.

83\'üncü dakikada Galip\'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Batuhan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Akın\'dan dönen topu takip eden Berk Yıldız meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 2-0.

90\'ıncı dakikada Berk\'in ara pasında topla buluşan Batuhan Karadeniz, daha kolay pozisyonda olan Galip\'e pas verdi. Galip güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 3-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.

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